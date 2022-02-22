Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu açıkladı! Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulanacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği üye ülkelerinin dış işleri bakanlıklarının bugün öğleden sonra toplanacaklarını ve Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini resmi olarak tanımasına karşılık yaptırım kararı uygulanacağını söyledi. Josep Borrel Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine asker göndermesini işgal olarak nitelendirdiklerini açıkladı.

DONBASS UKRAYNA'NIN BİR PARÇASI

Açıklamalarının devamında Rus askerlerinin Donbass'a girmesi hakkında konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sorumlusu Josep Borrel AB ülkelerinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek konu hakkında şu ifadelere yer verdi; "Rus askerleri Donbass'a girdi. Donbass'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak görüyoruz. Rus birlikleri Donbass'a girmişse, buna bir işgal diyemem ama Rus birlikleri Ukrayna topraklarında"

AVRUPA BİRLİĞİ RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYACAK

Paris'teki bakanlar forumundan önce basın açıklaması yapan Josep Borrel, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım uygulanacağını belirterek konu hakkında yaptığı açıklamaları şu sözlerle sonlandırdı;"Cevabımız yaptırımlar şeklinde olacak ve bunun kapsamına bakanlar karar verecek"

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetks ve Lukanks'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünya'ya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin. Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbas bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde"