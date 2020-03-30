Avrupa Birliği Covid-19 tedbirlerini onayladı: Müdahale fonuna 37 milyar euro aktarılacak Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle AB bütçesinden 37 milyar euro kaynak aktarılması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 37 milyar euroluk fon kurulması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı. AB Konseyi, Covid-19'a ilişkin özel tedbirler içeren düzenlemelere onay verildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com