Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Çerçevesi nedir? 7 başlıkta AB bütçesi hakkında bilinmesi gerekenler

20.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:51

Avrupa Birliği'nin yedi yıllık bütçe planlaması anlamına gelen Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) bu yılın sonuna kadar yenilenmesi gerekiyor.



Fakat özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile meydana gelen yıllık 12-15 milyar euroluk açığın nasıl kapatılacağı konusu ve üye ülkelerin öncelikleri yeni bir taslak üzerinde anlaşılmasını her zamankinden daha zor hale getirdi. Euronews.com'da Görüntüle