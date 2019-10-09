Avrupa Birliği Büyükelçileri Gölbaşı'nda Çevre Temizliği Yaptı

09.10.2019 09:06

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve bazı büyükelçiler, öğrenciler, "AB İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü etrafında, kıyı ve çevre temizliği yaptı