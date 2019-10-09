Avrupa Birliği Büyükelçileri Gölbaşı'nda Çevre Temizliği Yaptı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve bazı büyükelçiler, öğrenciler, "AB İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü etrafında, kıyı ve çevre temizliği yaptı.
09.10.2019 09:06
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve bazı büyükelçiler, öğrenciler, "AB İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü etrafında, kıyı ve çevre temizliği yaptı
Kaynak: DailyMotion.com