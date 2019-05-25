Avrupa Birliği bütçesine hangi ülke ne kadar katkıda bulunuyor?
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler aşırı sağın yükselişi ile ilgili tartışmalar ve Brexit'in gölgesinde Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyelerini belirlemek üzere bu hafta sandık başında. Peki AB bütçesine hangi ülke ne kadar katkıda bulunuyor.
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler aşırı sağın yükselişi ve Brexit'in gölgesinde Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyelerini belirlemek üzere bu hafta sandık başında.
AB'den ayrılma sürecinin çıkmaza girdiği İngiltere, Hollanda ile birlikte oy işleminin tamamlandığı ilk iki ülke oldu. AP'de 73 sandalye ile temsil edilen İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde 751 sandalye sayısı 705'e düşecek, geri kalan 27 sandalye 14 ülkeye dağıtılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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