Avrupa Birliği ABD vatandaşlarına seyahat kısıtlaması tavsiyesinde bulundu
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Avrupa Birliği ABD vatandaşlarına seyahat kısıtlaması tavsiyesinde bulundu

Avrupa Birliği ABD vatandaşlarına seyahat kısıtlaması tavsiyesinde bulundu
BBC - Haberler | Dünya

Avrupa Birliği, vaka sayılarının yükseldiği ABD'den gerekli olmayan seyahalerin durdurulması tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliği, vaka sayılarının yükseldiği ABD'den gerekli olmayan seyahalerin durdurulması tavsiyesinde bulundu.

ABD'de Covid nedeniyle hastaneye yatanların günlük ortalama sayısı, geçen kış aylarından bu yana ilk kez 100 bini geçti.

Delta varyantı nedeniyle ortaya çıkan son dalga, ABD'nin güneyinde daha ağır, ancak ülke genelinde vaka sayıları artıyor.

Kararda, turizm mevsimi öncesi, Haziran ayında yapılan kısıtlamaların kaldırılması tavsiyesi geriye çevrildi.

Tavsiye kararı bağlayıcı değil. Bu da tek tek üye ülkelerin aşı sertifikası, negatif test ya da karantina koşullarıyal ABD vatandaşlarının seyahatlerine izin verebilmesi anlamına geliyor.

AB'nin Haziran ayında Amerikan vatandaşlarına seyahat kısıtlamasını kaldırmasına karşın, Washington Avrupa'dan gerekli olmayan seyahatlere Mart 2020'den bu yana koyduğu kısıtlamayı sürdürdü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mütekabiliyet eksikliğinin "haftalarca devam etmemesi" gerektiğini söylemişti.

İsrail, Kosova, Lübnan, Karadağ ve Kuzey Makedonya da AB'nin güvenli seyahat listesinden çıkartıldı.

ABD'de Covid hastalarının hastaneye yatışları Ocak ayından bu yana görülmemiş düzeylere yükseldi.

Florida eyaletinde 16 bin Covid hastası hastanelerde yatarken, bu eylaeti Teksas ve California izliyor.

Son vaka artışı hastaneleri ve sağlık çalışanlarını da zorluyor. Kabaca her beş yoğun bakım ünitesinden biri yüzde 95 kapasiteye ulaştı.

Ülkede ölü sayıları da arttı ve günlük 1000'de fazlaya çıktı. ABD'lilerin yarısından biraz fazlası iki doz Covid aşısı oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin geçen hafta yayımladığı anlaşmaya göre, aşı olmayanların Covid'den hastaneye yatma riski 29 kat daha fazla.

BBC
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