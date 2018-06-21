Avrupa Birliği ABD'den Kot, Viski ve Motosiklet İthalatını Hedefleyen Gümrük Tarifelerini Yarın...

Avrupa Birliği'nin ABD'nin gümrük vergilerine yanıt olarak getireceği yeni gümrük tarifeleri Cuma günü yayımlanacak.

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, tarifelerde hedef alınacak ithal ürünleri arasında kot pantolon, motosiklet ve viski olacağını açıkladı. Mart ayında AB'nin hazırladığı taslakta portakal suyu, mısır ve fıstık ezmesine de ek gümrük vergileri getirilmesi ön görülüyordu.

"Bu pozisyonda olmayı biz tercih etmedik" diyen Malmstrom, "ABD'nin tek taraflı olarak gümrük vergilerini artırması bize başka yol bırakmadı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, AB ülkelerinin de içinde bulunduğu ülkelere çelik ve alüminyum ihtilatına Haziran başında yeni vergiler getirmişti.



AB'nin bunlara yanıt olarak getirdiği yeni vergiler ise "maksimum siyasi etki" yaratmayı hedefliyor. Portakal suyu ABD'deki seçimlerde başa baş bir yarışın yaşandığı Florida eyaletinin önemli bir ihraç kalemiyken viski, Cumhuriyetçiler'in ABD Senatosu'ndaki lideri Mitch McConnell'in eyaleti Kentucky'nin ihraç ürünleri arasında yer alıyor.

Donald Trump, Salı günü de "Çin'in tutumunu değiştirmemesi durumunda" ABD'nin Çin'den 200 milyar dolarlık ithalat ürünlerine yeni vergi getirebileceğini söylemiş, Çin ise bunu "şantaj" olarak niteleyerek gerekli yanıtı vereceklerini açıklamıştı.

Bu durum daha kapsamlı bir ticaret savaşına yönelik endişeleri artırıyor.

IMF geçen hafta Donald Trump'ın korumacı adımlarının ABD ekonomisine zarar verebileceğini, dünyanın ticaret sistemini de etkileyeceğini açıkladı.

IMF Direktörü Christine Lagarde, ticaret savaşının iki tarafta da zarara yol açacağını söylerken ekonomistler ABD'deki tedarik zincirlerinin bozulabileceği, artan gümrük vergileri nedeniyle tüketicilerin cebinden daha fazla para çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yeni vergilere ABD içinden de tepkiler var. Pennsylvania'nin Cumhuriyetçi Senatörü Pat Toomey, gümrük vergileri getirilirken ilan edilen "ulusal güvenlik gerekçesini" meşru görmediğini açıkladı.