Avrupa Birliği (AB) Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey - FRIT II) kapsamında T. C.

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey - FRIT II) kapsamında T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan IPA 2020/417-895 sayılı Doğrudan Hibe Sözleşmesi ile uygulanacak "En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Artırılması Projesi"nde Danışman Personel alımı için 02-16. 04. 2021 tarihleri arasında başvuru yapan adayların sözlü sınavları 21-23. 06. 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Projenin Teknik Destek Ekibinde yer alacak danışman personelin sözlü sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sosyalatama. aile. gov. tr/athgm-mulakat-sonuc/

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Kaynak: Habermetre