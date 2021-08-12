Avrupa Birliği (AB) Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu
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Avrupa Birliği (AB) Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu

Avrupa Birliği (AB) Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey - FRIT II) kapsamında T. C.

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey - FRIT II) kapsamında T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan IPA 2020/417-895 sayılı Doğrudan Hibe Sözleşmesi ile uygulanacak "En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Artırılması Projesi"nde Danışman Personel alımı için 02-16. 04. 2021 tarihleri arasında başvuru yapan adayların sözlü sınavları 21-23. 06. 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Projenin Teknik Destek Ekibinde yer alacak danışman personelin sözlü sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sosyalatama. aile. gov. tr/athgm-mulakat-sonuc/

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Kaynak: Habermetre

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