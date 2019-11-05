Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe tahminini açıkladı: Brexit yüzünden üyelerin katkısı 8'de 1 artacak
Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin 2021-2027 yılları için uzun dönem bütçe tahminlerini bugün kamuoyu ile paylaştı.
05.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:28
Avrupa Birliği Komisyonu, 2021-2027 yılları için uzun dönem bütçe tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre AB'nin, 2021 ila 2027 yılları arasında birlik içinde 1279 milyar Euro tutarında yatırım yapılması öngörülüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com