Avrupa Birliği 10 ülkeye 3 milyar euroluk mali destek sağlayacak Avrupa Komisyonu Covid-19 ile mücadele kapsamında aralarında Bosna Hersek ve Kosova'nın da bulunduğu 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek sağlayacak.

Avrupa Komisyonu Covid-19 ile mücadele kapsamında aralarında Bosna Hersek ve Kosova'nın da bulunduğu 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek sağlayacak. Genişlemeden sorumlu Avrupa Komiseri Oliver Varhelyi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Covid-19'a verilecek cevap kapsamında bunun önemi bir adım olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com