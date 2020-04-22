Avrupa Birliği 10 ülkeye 3 milyar euroluk mali destek sağlayacak
Avrupa Komisyonu Covid-19 ile mücadele kapsamında aralarında Bosna Hersek ve Kosova'nın da bulunduğu 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek sağlayacak.
22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:02
Avrupa Komisyonu Covid-19 ile mücadele kapsamında aralarında Bosna Hersek ve Kosova'nın da bulunduğu 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek sağlayacak.
Genişlemeden sorumlu Avrupa Komiseri Oliver Varhelyi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Covid-19'a verilecek cevap kapsamında bunun önemi bir adım olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com