'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor

21.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:17

İngiltere, 2016 Brexit referandumundan bu yana ülkeyi adeta ikiye bölen sancılı dönemin ardından Avrupa Birliği'ni (AB) 31 Ocak'ta resmen terk ediyor.



İngiltere ve Avrupalı komşuları arasındaki yeni ilişkiyi belirleyen zor müzakereler ise 2020 boyunca devam edecek. Euronews.com'da Görüntüle