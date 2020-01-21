'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor
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'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor

İngiltere, 2016 Brexit referandumundan bu yana ülkeyi adeta ikiye bölen sancılı dönemin ardından AB 31 Ocak'ta resmen terk ediyor. Peki AB-İngiltere'nin birleşme ve ayrılma serüveninde neler yaşandı?

21.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:17
'Avrupa Birleşik Devletleri'nin mimarı İngiltere'nin AB yolculuğu bitiyor

, 2016 Brexit referandumundan bu yana ülkeyi adeta ikiye bölen sancılı dönemin ardından 'ni (AB) 31 Ocak'ta resmen terk ediyor.


İngiltere ve Avrupalı komşuları arasındaki yeni ilişkiyi belirleyen zor müzakereler ise 2020 boyunca devam edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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