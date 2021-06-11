Avrupa bir haftada 4 zirveye ev sahipliği yapıyor
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Avrupa bir haftada 4 zirveye ev sahipliği yapıyor

Avrupa bir haftada 4 zirveye ev sahipliği yapıyor
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa, 11-16 Haziran tarihlerinde 4 büyük zirveye ev sahipliği yapacak.

Avrupa, 11-16 Haziran tarihlerinde 4 büyük zirveye ev sahipliği yapacak.

Zirvelerin ilki G7, bugün İngiltere'nin ev sahipliğinde başladı. 13 Haziran'a kadar sürecek zirvede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıklar ele alınıyor.

1975'te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin artırılması amacıyla toplanıyor.

47'ncisi bu yıl yapılan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yaptığı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.

NATO Zirvesi

Avrupa'da yapılacak ikinci zirve, NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta bir araya getirecek.

14 Haziran'da müttefik ülke liderlerinin Rusya'nın saldırgan eylemleri, terör tehdidi, siber saldırılar, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenlik etkisi ve Çin'in yükselişi gibi konularda kararlar alınması bekleniyor.

Zirvenin başkanlığını üstlenecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveye ilişkin açıklamasında "Buluştuğumuzda NATO'nun Rusya ile ilişkisinden, NATO'nun daha iddialı ve komşulara karşı agresif eylemlerinden sorumlu bir Rusya'ya nasıl uyum sağlayacağına ve 2030 gündemimize kadar pek çok konuyu görüşeceğimize eminim." ifadesini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri ayrıca, ele alınacak en önemli konulardan birinin silah kontrolü olacağına işaret etmişti.

AB-ABD Zirvesi

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nin ertesi gününde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ilk yüz yüze görüşmesini yapacak.

Atlantik'in iki yakası arasında böyle bir zirve 2014'ten bu yana ilk kez yapılmış olacak.

Liderler, Brüksel'de 15 Haziran'da Donald Trump döneminde gerileyen ilişkilerin yeniden nasıl canlandırılacağı üzerinde duracak.

Biden- Putin Zirvesi

Biden, Brüksel'den İsviçre'nin Cenevre kentine geçerek 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

İki liderin ofislerinden yapılan açıklamalarda ikili ilişkilerde öngörülebilirlik ve istikrarı yeniden tesis etmenin amaçlandığı, salgınla mücadele, bölgesel sorunların çözümü ile silahlanma kontrolü ve dünyanın stratejik istikrarının ele alınacağını kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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