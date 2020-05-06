Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Eş Başkanı'ndan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü
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Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Eş Başkanı'ndan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Eş Başkanı'ndan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü
06.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:27

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Eş Başkanı Gunn Marit Helgesen, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini net bir yönetim ve liderlikle sürdürdüğünü belirtti.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Eş Başkanı Gunn Marit Helgesen, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini net bir yönetim ve liderlikle sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliğinden (TBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, video konferans yöntemiyle CEMR Eş Başkanı ve Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Helgesen ile Kovid-19 süreci ve sonrasında yerel yönetimlerin durumunun ele alındığı toplantı yaptı. Toplantıya CEMR Genel Sekreteri Frederic Vallier da katıldı.

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, insani kalkınma ve çevreyle bütüncül olmadığı zaman nasıl zorluklar yaşandığını tüm dünyanın gördüğünü belirterek Türkiye'de olduğu gibi güçlü bir liderlik ve güçlü bir koordinasyon ile hızlı kararlar almanın önemine dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilir edilmez Türkiye'de çok güçlü bir Bilim Kurulu oluşturulduğunu ifade eden Şahin, "Dünyadaki gelişmeler sıkı takip edildi. Bu küresel sorunla mücadele etmek için çok ciddi koordinasyon ihtiyacı doğdu. En büyük gücümüz 18 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile oluşturulan sosyal devlet ve sağlıkta dönüşümü sağlamamız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimiz aynı gemideyiz"

Pandeminin halka çok başarılı bir şekilde anlatıldığının altını çizen Şahin, şehirlerin köşe bucak dezenfekte edilerek toplu taşımada maske kullanımı ve sosyal mesafenin zorunlu hale getirildiğini aktardı.

Türk halkının dayanışma ruhu içerisinde Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduğunu vurgulayan Şahin, ülkedeki vaka ve vefat sayısının birçok ülkeden düşük olmasının nedeninin, sosyal devlet ve güçlü belediyecilik anlayışından kaynaklandığını ifade etti.

TBB bünyesinde yürütülen "akıllı şehir" ve "sıfır atık" çalışmalarının önemine değinen Şahin, "Avrupa Birliği'nde yaşanan aksaklıkları hepimiz gördük. Artık herkes güvende olmadan hiç kimse güvende olmayacak. Hepimiz aynı gemideyiz. Dayanışma ve koordinasyon içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Norveç'te işsizlik sorunu ortaya çıktı"

Helgesen ise CEMR olarak sık sık sanal toplantılarda üyelerle bir araya gelerek tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan sağladıklarını bildirdi. Kovid-19 salgınıyla ilgili üyelerine yaptıkları anketlere değinen Helgesen, sosyal hizmetler, istihdam, hareketlilik ve sağlık gibi konularda somut adımların paylaşılmasının istendiğini vurguladı.

Norveç'te bu süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Helgesen, Belediyeler Birliği olarak sürece aktif olarak dahil olduklarını, daha hızlı kararlar alınabilmesi için yerel yönetimler yasasında yapılan değişikliklerle çeşitli yetkilerin merkezi hükümete geçici olarak devredildiğini aktardı.

Helgesen, Norveç'te normalleşme sürecinin geçen hafta başladığını belirterek hükümetle istişare ederek çözüme yönelik önemli kararlar almanın önemine değindi. Helgesen, şunları kaydetti:

"Hükümetle konuştuğumuz ciddi konular ve destek paket çalışmalarımız var. Norveç'te daha önce görülmedik bir şekilde işsizlik sorunu ortaya çıktı. Bunun maliyetinin karşılanması gerekiyor. Hükümetle iyi bir diyalog içinde olmanın faydalarını gördük. Bu ciddi dayanışmayla bu durumdan olabildiğince kolay çıktık. Türkiye'ye baktığımızda net bir yönetim ve liderlik sürüyor. Norveç'te bizim sürdürdüğümüz sürece oldukça benzediğini görüyorum. Bizde de benzer bir liderlik var."

"Süreç yeni bir kalkınma modelini beraberinde getirebilir"

CEMR Genel Sekreteri Vallier de dünyanın çeşitli zamanlarda krizler geçirdiğini ifade ederek, Avrupa'nın pandemi sürecinde yetersiz kaldığına dikkati çekti.

Belediyelerin yeni tip koronavirüsle mücadelede ön safta yer aldığını vurgulayan Vallier, "Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınmayı farklı bir bakışla ele alması gerekiyor. Avrupa'da maske ve koruyucu ekipman bulunamadı. Çünkü bu konuda Çin'e bel bağlamıştık. Bu konuların yeniden masaya yatırılması lazım. Bu süreç yeni bir kalkınma modelini beraberinde getirebilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Eş Başkanı'ndan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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