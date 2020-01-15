Avrupa basketbolunda "Uyuşmazlık Çözüm Odası" kuruldu

15.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:18

Basketbol THY Avrupa Ligi ile Avrupa Ligi Koçları Kurulu (EHCB), başantrenör ve kulüpler arasındaki problemleri çözmesi için "Uyuşmazlık Çözüm Odası" kurdu.

EHCB Başkanı ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Avrupa Ligi Operasyon Şefi Eduard Scott, Metro Enerji Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında "Uyuşmazlık Çözüm Odası" ile ilgili fikirlerini paylaştı.

Başantrenörlerin korunması gereken haklarının olduğunu söyleyen Obradovic, "EHCB'de amacımız gelecek nesil koçlar için haklarının ve platformalarının daha geliştiği bir ortam bırakmak, bu anlaşmayı duyurduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yükümlülüklerini ve problemlerini çok iyi bildiklerini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, THY Avrupa Ligi ile bu anlaşmayı yapmak için 1 yıldan fazla süredir çalıştıklarını dile getirdi.

EHCB ile yaptıkları bu anlaşmadan dolayı memnun olduğunu söyleyen Eduard Scott ise "Başantrenörler Avrupa Ligi için çok önemliler. Salonda tartışılmaz bir liderlik sergiliyorlar ve Avrupa Ligi'nin kendisini ileriye taşıması için onların liderliğine saha dışında da ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA