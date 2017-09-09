Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turunda İlk Gün Tamamlandı

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunun ilk gün maçları tamamlandı.



Çeyrek finale çıkan ilk 4 takım; Slovenya, Almanya, İtalya ve Yunanistan oldu.



Sonuçlar şu şekilde:



Slovenya - Ukrayna: 79-55



Almanya - Fransa: 84-81



Finlandiya - İtalya: 57-70



Litvanya - Yunanistan: 64-77



Yarın oynanacak maçların ardından, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.



Letonya - Karadağ maçının galibi Slovenya ile, Sırbistan - Macaristan maçının kazananı İtalya ile, İspanya - Türkiye maçının galibi Almanya ile ve Hırvatistan - Rusya maçının kazananı Yunanistan ile yarı final mücadelesi verecek.



Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın oynanacak maçların programı ise şu şekilde:



12.30 Letonya - Karadağ



15.15 Sırbistan - Macaristan



18.45 İspanya - TÜRKİYE



21.30 Hırvatistan - Rusya - İstanbul