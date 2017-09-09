Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turunda İlk Gün Tamamlandı
Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunun ilk gün maçları tamamlandı.
Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunun ilk gün maçları tamamlandı.
Çeyrek finale çıkan ilk 4 takım; Slovenya, Almanya, İtalya ve Yunanistan oldu.
Sonuçlar şu şekilde:
Slovenya - Ukrayna: 79-55
Almanya - Fransa: 84-81
Finlandiya - İtalya: 57-70
Litvanya - Yunanistan: 64-77
Yarın oynanacak maçların ardından, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
Letonya - Karadağ maçının galibi Slovenya ile, Sırbistan - Macaristan maçının kazananı İtalya ile, İspanya - Türkiye maçının galibi Almanya ile ve Hırvatistan - Rusya maçının kazananı Yunanistan ile yarı final mücadelesi verecek.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın oynanacak maçların programı ise şu şekilde:
12.30 Letonya - Karadağ
15.15 Sırbistan - Macaristan
18.45 İspanya - TÜRKİYE
21.30 Hırvatistan - Rusya - İstanbul