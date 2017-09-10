Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu Tamamlandı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu Tamamlandı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu tamamlandı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu Tamamlandı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu tamamlandı.

Bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Letonya - Karadağ: 100-68

Sırbistan - Macaristan: 86-78

İspanya - Türkiye: 73-56

Hırvatistan - Rusya: 78-101

Bugün oynanan mücadelelerin ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Program şu şekilde:

12 Eylül Salı

18.45 Almanya - İspanya (Sinan Erdem Spor Salonu)

21.30 Slovenya - Letonya (Sinan Erdem Spor Salonu)

13 Eylül Çarşamba

18.45 Yunanistan - Rusya (Sinan Erdem Spor Salonu)

21.30 İtalya - Sırbistan (Sinan Erdem Spor Salonu) - İstanbul