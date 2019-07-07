Avrupa başkentlerinde 'onur haftası' etkinlikleri

Avrupa başkentlerinde 'onur haftası' etkinlikleri

Londra, Madrid, Budapeşte ve Cenevre’de düzenlenen bu yılki “onur haftası” etkinlikleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Avrupa başkentlerinde 'onur haftası' etkinlikleri

Londra, Madrid, Budapeşte ve Cenevre'de 6 Temmuz'da düzenlenen "onur haftası" etkinlikleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da LGBT, "lezbiyen", "gey", "biseksüel" ve "transseksüel" grupların girişimiyle düzenlenen yürüyüşe 30 binin üzerinde Londralı katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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