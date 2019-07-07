Avrupa başkentlerinde 'onur haftası' etkinlikleri

Londra, Madrid, Budapeşte ve Cenevre'de 6 Temmuz'da düzenlenen "onur haftası" etkinlikleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da LGBT, "lezbiyen", "gey", "biseksüel" ve "transseksüel" grupların girişimiyle düzenlenen yürüyüşe 30 binin üzerinde Londralı katıldı. Euronews.com'da Görüntüle