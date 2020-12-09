Avrupa basını ırkçılığa karşı birleşti!
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Avrupa basını ırkçılığa karşı birleşti!

09.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:21
Avrupa basını ırkçılığa karşı birleşti!

Fransa'da oynanan Paris Saint Germain - Başakşehir maçında 4. hakem tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo'ya destek yağdı.

Fransa'da oynanan Paris Saint Germain - Başakşehir maçında 4. hakem tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo'ya destek yağdı. Avrupa basını çirkin saldırıyı manşetlerine taşıdı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun son maçında Medipol Başakşehir, Fransa deplasmanında PSG'ye konuk oldu. Mücadelenin 14. dakikasında kulübede kırmızı kart gören Başakşehir antrenörü Webo, bu sırada maçın 4. hakemi olan Rumen Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Bu olay sonrası önce Başakşehir ardından da PSG sahayı terk etti ve mücadele yarıda kaldı. Skandal olay sonrası Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, manşetlerine bu ırkçı söylemi taşıdı.

Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, olayı manşetine taşırken, Fransız gazetesi L'equipe de, "Dördüncü hakemin ırkçı sözleri sonrasında Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma yarıda kaldı" diyerek olayı okuyucularına aktardı. L'Equipe'in manşetinde ise 'Artık bıktık' ifadeleri yer aldı.

AS: "IRKÇILIĞI DURDURUN"

İspanya'nın AS gazetesi, manşetini Pierre Webo'ya ayırıp, "Irkçılığı durdurun" manşetini atarken, İngiliz gazetesi The Guardian, skandalı sürmanşetten, "Irkçılık skandalı" sözleriyle verdi ve haberde ise, "PSG ve Başakşehir oyuncuları, 4. hakemin iğrenç sözleri sonrası sahayı terk etti!" ifadelerine yer verdi. Mundo Deportivo, olayı sürmanşetten, "Paris'te skandal ve devrim! 4. hakemin ırkçılığına karşı Başakşehir sessiz kalmadı ve sahayı terk etti!" şeklinde okuyucularına aktardı.

Avrupa basını, yaşanan ırkçılık olayı sonrası şu manşetleri kullandı:

AS: "Irkçılığı durdurun"

L'Equipe: "Gına geldi"

The Guardian: "Irkçılık skandalı"

The Sun: "Dışarı!"

TuttoSport : "Paris'te rezillik"

Corriere dello Sport: "Irkçı hakem "

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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