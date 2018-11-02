Avrupa Bankaları "Stres Testini" Geçti

Avrupa'da, yaşanabilecek bir ekonomik krize dayanıklı olup olmadıkları ölçülen 48 bankanın tamamı, uygulanan stres testinde başarı gösterdi.

AB üyesi ülkelerin bankacılık sektörünü düzenleyen kurumlarını denetleyen Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA), Avrupa Merkez Bankasının (ECB) talebiyle uyguladığı banka stres testi sonuçları yayınlandı.

AB'deki bankacılık sektörü varlıklarının yaklaşık yüzde 70'ini temsil eden 48 farklı bankaya uygulanan, banka bilançolarını güçlendirmeyi, şeffaflığı artırmayı ve güven oluşturmayı amaçlayan stres testi sonucuna göre, Avrupa bankacılık sektörünün krizlere karşı direnci geçmiş yıllara kıyasla kuvvetlendi.

Stres testinde, bankaların çekirdek sermaye yeterlilik oranı (CET1), temel değerler ve olumsuz varsayımlar üzerinden hazırlanan çeşitli senaryolara tabi tutuldu.

Teste sokulan Avrupa bankaların tamamı, olumsuz senaryoda bile çekirdek sermaye yeterlilik oranını (CET1) sınır olan yüzde 5,5'in üzerinde tutabildi.

Olumsuz senaryoda, CET1 oranları, İngiliz Barclays Bankası için yüzde 6,37, Avrupa'nın en büyük bankası Deutsche Bank için yüzde 8,14, İtalyan bankası Unicredit için ise yüzde 9,34 seviyesinde gerçekleşti.

Testte, yavaşlama, durgunluk, yeni bir ekonomik kriz gibi olumsuz senaryolar yaşanması durumunda, 2020 sonuna kadar bu bankaların ne kadar zarara uğrayacağı hesaplandı. Bu teorik ekonomik sarsıntılar karşısında, bankaların batık kredi ve ana sermaye kaybı gibi sorunlara direnci ölçüldü.

Test sonucu, bankaların geçmiş yıllara göre mali kapasitelerini güçlendirdiklerini ve ekonomik şoklara daha dayanıklı hale geldiklerini ortaya koydu.