"Avrupa, Balkanlar'ı kendi haline terk etti, Türkiye ise orada"
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Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Avrupa, Güncel

"Avrupa, Balkanlar'ı kendi haline terk etti, Türkiye ise orada"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar'la ilgili tek hedefi Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu.

09.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar'la ilgili tek hedefi Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar'ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Balkan ülkelerine yaptığı yardımlar ve Avrupa ülkelerinin bu süreçteki tutumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Çok kez duymuşumdur, AB bünyesinde pek çok siyasetçi, 'Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir' derdi. Türkiye'nin Balkanlar'la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terk ettiler. Türkiye ise orada. Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar'la ilgili tek hedefi Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar'ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor. Türkiye'nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz. Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor. Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor. NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke de Türkiye. Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye'de atıyor. Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye'ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor. Türkiye'ye kötülük yapma yarışı bunların tek duygusu haline gelmiş durumda. Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz. Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek. Geriye gurur verici iyiliklerle anılanlar ve kötülükleriyle baş başa olanlar kalacak" dedi.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA

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