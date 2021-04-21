Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da yapılacak

Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Badminton Şampiyonası 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da yapılacak.

Avrupa Badminton Şampiyonası 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da yapılacak.

Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'deki organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, tek erkekler kategorisinde Emre Lale, çift kadınlar kategorisinde Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, çift erkekler kategorisinde Mehmet Çapar-Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem-Emre Sönmez milli formayı giyecek.

Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampı, Ankara-Keçiören'deki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde devam ediyor.

Milliler 23 Nisan'da hava yoluyla Ukrayna'ya hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 23:10:07. #1.16#

title