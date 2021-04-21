Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da yapılacak

Avrupa Badminton Şampiyonası 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da yapılacak.

Avrupa Badminton Şampiyonası 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da yapılacak.

Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'deki organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, tek erkekler kategorisinde Emre Lale, çift kadınlar kategorisinde Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, çift erkekler kategorisinde Mehmet Çapar-Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem-Emre Sönmez milli formayı giyecek.

Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampı, Ankara-Keçiören'deki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde devam ediyor.

Milliler 23 Nisan'da hava yoluyla Ukrayna'ya hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur