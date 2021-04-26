Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da başlıyor

Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avrupa Badminton Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak.

Avrupa Badminton Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de gerçekleştirilecek organizasyonda 7 milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi tek kadınlarda Neslihan Yiğit, tek erkeklerde Emre Lale, çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, çift erkeklerde Mehmet Çapar-Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem-Emre Sönmez ikilisi temsil edecek.

Avrupa Badminton Şampiyonası 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Burak Sergen Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:17:17. #1.15#

title