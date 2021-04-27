Avrupa Badminton Şampiyonası başladı
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Avrupa Badminton Şampiyonası başladı

Avrupa Badminton Şampiyonası başladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası başladı.

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası başladı.

Başkent Kiev'de gerçekleştirilen organizasyonda çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, İtalyan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisini 21-11 ve 21-8'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Bengisu-Nazlıcan çifti, ikinci turda Almanya'dan Linda Efler-Isabel Herttrich ikilisiyle karşılaşacak.

Çift erkeklerde mücadele eden Mehmet Çapar ile Emre Sönmez, ilk turda Fransız Christo Popov-Toma Junior Popov ikilisine 21-13'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Avrupa Badminton Şampiyonası, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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