Avrupa Badminton Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Badminton Şampiyonası

Avrupa Badminton Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Başkent Kiev'deki organizasyonun ikinci gününde milli sporcular, karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Tek kadınlarda mücadele eden ve ilk turu maç yapmadan geçen Neslihan Yiğit, ikinci turda Çekya'dan Tereza Svabikova'yı 21-13'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Neslihan gibi turnuvaya ikinci turdan başlayan Emre Lale, tek erkeklerde İsviçreli Christian Kirchmayr'ı 19-21, 21-19 ve 21-15'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Tekler kategorisinde üçüncü turda Neslihan Yiğit, Macar Agnes Korosi, Emre Lale ise Danimarkalı Anders Antonsen ile karşılaşacak.

Karışık çiftlerde mücadele eden Zehra Erdem ile Emre Sönmez, Avusturyalı Philip Birker-Katharina Hochmeir ikilisini 18-21, 21-19 ve 21-10'luk setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Zehra-Emre ikilisi, bir üst turda Alman Mark Lamsfuss-Isabel Herttrich çiftiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Badminton Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:36:42. #1.16#

title