Avrupa Atık Azaltım Haftası Etkinliği Yeni
Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Türkiye Koordinatörlüğünde 20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında olan "Döngüsel Topluluklar" temalı Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction - EWWR) gerçekleştirilecektir.
Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Türkiye Koordinatörlüğünde 20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında olan "Döngüsel Topluluklar" temalı Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction - EWWR) gerçekleştirilecektir.
Kaynak: Habermetre