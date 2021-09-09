Avrupa Atık Azaltım Haftası Etkinliği Yeni
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Avrupa Atık Azaltım Haftası Etkinliği Yeni

Avrupa Atık Azaltım Haftası Etkinliği Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Türkiye Koordinatörlüğünde 20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında olan "Döngüsel Topluluklar" temalı Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction - EWWR) gerçekleştirilecektir.

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Türkiye Koordinatörlüğünde 20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında olan "Döngüsel Topluluklar" temalı Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction - EWWR) gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Habermetre

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