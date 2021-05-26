Avrupa Atıcılık Şampiyonası
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Avrupa Atıcılık Şampiyonası

Avrupa Atıcılık Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Atıcılıkta Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası devam ediyor.

Atıcılıkta Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, toplamda 576 puan atarak 2. turda yarışmaya hak kazandı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcular İsmail Keleş ve Esra Bozabalı, toplamda 572 puanla sıralama atışlarını tamamladı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2. turda toplamda 377 puan atarak müsabakayı 5. sırada bitirdi.

10 metre havalı tüfek karışık takım yarışmasında milli sporcular Ömer Akgün ve Şeymanur Koca 623, Halil İbrahim Öztürk ve Gülşen Delen ise 621.8 puanla sıralama müsabakasını noktaladı.

Avrupa Şampiyonası'nda skeet genç kızlar kategorisinde yarışan milli sporcu Sena Can, sıralama müsabakasında 105 puan attı.

Skeet genç erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu Ahmet Baran da sıralama müsabakasını 105 puanla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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