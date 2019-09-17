Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.

17.09.2019 15:14
Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yusuf Dikeç, Bologna kentinde devam eden şampiyonada 25 metre standart tabanca disiplininde 571 puanla gümüş madalya elde etti.

Aynı disiplinde milli sporcular Yusuf Dikeç (571), Murat Kılıç (568) ve Yavuz Keskin (562) toplam 1701 puanla takım halinde ikinci altın madalyayı kazandı. Milli atıcılar ayrıca yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Kaynak: AA
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