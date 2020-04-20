Avrupa Aşı Haftası: Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşıları ihmal etmeyin' uyarısı
Covid-19 salgınına karşı dünya çapında aşı çalışmaları devam ederken Dünya Sağlık Örgütü '2020 Avrupa aşı haftası' kapsamında birçok hastalığın önlenmesi amacıyla genel anlamda aşıların ihmal edilmemesi gerektiğini duyurdu.
20.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:09
Covid-19 salgınına karşı dünya çapında aşı çalışmaları devam ederken Dünya Sağlık Örgütü '2020 Avrupa aşı haftası' kapsamında birçok hastalığın önlenmesi amacıyla genel anlamda aşıların ihmal edilmemesi gerektiğini duyurdu.
20-26 Nisan tarihleri arasında ön plana konulacak olan Avrupa aşı haftasında hastalıkların önlenmesi amacıyla özellikle çocuklara aşı yapılmasına vurgu yapılıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com