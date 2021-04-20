Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlıyor

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basel kentinde 25 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.

Erkeklerde Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca ve Samet Demir ile kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, organizasyonda milli formayı giyecek.

Şampiyona programı şöyle:

Yarın: Kadınlar eleme müsabakaları (11.00-21.30)

22 Nisan Perşembe: Erkekler eleme müsabakaları (11.00-20.40)

23 Nisan Cuma: Kadınlar all-around finalleri (Bireysel genel tasnif) (14.30-16.30)

Erkekler all-around finalleri (Bireysel genel tasnif) (18.00-20.45)

24 Nisan Cumartesi: Kadın-erkek alet finalleri (14.30-16.10)

25 Nisan Pazar: Kadın-erkek alet finalleri (14.00 -16.40)

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin başarıları

2008 Lozan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası: Ümit Şamiloğlu (Barfiks-bronz)

2018 Glasgow Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası: İbrahim Çolak (Halka-gümüş)

2019 Szczecin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası: Ferhat Arıcan (Paralel bar-bronz)

2020 Mersin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası: İbrahim Çolak (Halka-altın)

2020 Mersin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası: Ferhat Arıcan (Paralel bar-altın)

2020 Mersin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası: Göksu Üçtaş Şanlı (Yer hareketleri-gümüş)

2020 Mersin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası: Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Abdelrahman Elgamal (Takım-gümüş)

2020 Mersin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası: Ferhat Arıcan (Kulplu beygir-bronz)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur