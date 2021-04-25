Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı
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Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya, Adem Asil ise barfiks aletinde bronz madalya kazandı.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya, Adem Asil ise barfiks aletinde bronz madalya kazandı.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada, Ferhat Arıcan paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile şampiyonayı sekizinci sırada tamamladı.

Barfiks aletinde yarışan Adem Asil,13.766 puanla Avrupa üçüncüsü olurken, Ahmet Önder ise 13.466 puan ile beşinci sırada yer aldı.

Dünya şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde 14.733 puanla Avrupa 5'incisi oldu.

İbrahim, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanmıştı.

Tokyo'da 5 milli cimnastikçi yarışacak

Şampiyonanın erkekler eleme müsabakalarında milli sporcu Adem Asil'in, genel tasnifte elde ettiği 84.032 puanla Avrupa kıtasından son boş kotayı kazanmasıyla, Türkiye'nin 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak cimnastikçi sayısı 5'e yükseldi.

Adem Asil, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
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