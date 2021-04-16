Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İsviçre'de yapılacak
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Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İsviçre'de yapılacak

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İsviçre'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 21-25 Nisan tarihlerinde İsviçre'de yapılacak.

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Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 21-25 Nisan tarihlerinde İsviçre'de yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basel kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.

Milli takımlarda şu sporcular yer alıyor:

Erkekler: İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mustafa Arca, Adem Asil ve Sercan Demir

Kadınlar Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Cemre Kendirci, Bilge Tarhan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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