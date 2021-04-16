Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İsviçre'de yapılacak
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 21-25 Nisan tarihlerinde İsviçre'de yapılacak.
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 21-25 Nisan tarihlerinde İsviçre'de yapılacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basel kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.
Milli takımlarda şu sporcular yer alıyor:
Erkekler: İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mustafa Arca, Adem Asil ve Sercan Demir
Kadınlar Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Cemre Kendirci, Bilge Tarhan
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur