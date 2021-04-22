Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda kadınlar eleme müsabakaları sona erdi.
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda kadınlar eleme müsabakaları sona erdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun yapılan açıklamada, finale kalamayan milli sporcular Bilge Tarhan, Cemre Kendirci, Göksu Üçtaş Şanlı ve Nazlı Savranbaşı'na teşekkür edildi.
???????Türkiye'yi 10 sporcunun temsil ettiği organizasyon, 25 Nisan Pazar günü sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur