Avrupa artışla açıldı, Asya kayıpla kapandı

25.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:58

Avrupa piyasaları yükselişle açılırken, Asya çoğunlukla düşüşle kapandı. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui Çin'de Covid-19 salgını için aşının bulunduğunu ancak, aşının daha fazla test edilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve son gelişmelerde Güney Kore, İtalya, Irak ve İran'a da yayıldığı belirtilen salgının "pandemik" olabileceği, bu nedenle ülkelerin bu duruma karşı hazırlıklı olması gerektiğini açıkladı. Covid-19 salgınında 71 kişi daha yaşamını yitirirken, 508 yeni vaka belirlendi. Bugüne kadar salgından etkilenen kişilerden 22,700'ünün de tedavi edildiği belirtildi.

AsyaCovid-19 salgınının yayılmasının ardından yatırımcıların endişeleriyle Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken, Apple, Çin'de salgına bağlı olarak faaliyetini durdurduğu mağazaları içinden 29'unu yeniden açacağını duyurdu.Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (ZEW) Çin'e yönelik yaptığı ekonomik büyüme tahminini 2020'nin ilk çeyreği için yüzde 4.2'ye, tüm yıl için ise 5.4'e düşürdü.Asya piyasalarında;Nikkie 225 yüzde 3.34S&P/ASX 200 yüzde 2.25,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.60 düşerken,Hang Seng yüzde 0.27,-KOSPİ yüzde 1.18 yükselişle kapandı.Dolar yen karşısında yüzde 0.27 düşüşle 110.42 düzeyine geriledi.AvrupaAvrupa piyasaları, salgın endişelerine rağmen yükselişle açıldı. Açılış öncesi yatırımcıların beklediği Almanya GSYH dördüncü çeyrek sonuçları bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek aynı düzeyde kaldı.Avrupa piyasalarında; - DAX yüzde 0.66, - CAC 40 yüzde 0.58, - FTSE 100 yüzde 0.44 artışla açıldı.Euro dolar karşısında yüzde 0.05 düşüşle 1.0847'ye gerilerken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.43 artışla 1,2979 düzeyinde.ABDABD piyasalarında yaşanan hızlı düşüş ardından endeksler açılış öncesi yükselişte.Dow Jones Pazartesi günü iki yıl içinde tek seferde en büyük puan kaybını yaşayarak 1,000 puandan fazla gerilemesinin ardından bugün açılış öncesi yükselişte.ABD piyasalarında açılış öncesi,Dow Jones 73 puan yükselirken,S&P 500 yüzde 0.35Nasdaq 100 yüzde 0.56 yükselişte.

Kaynak: DHA