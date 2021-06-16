Avrupa artıda açıldı, Asya karışık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa artıda açıldı, Asya karışık

Avrupa artıda açıldı, Asya karışık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa'daki başlıca borsalarda endeksler, Birleşik Krallık'ta tüketici ve üretici fiyatlarının beklenenden de iyi açıklanmasıyla yeni güne artıda başladı.

Avrupa'daki başlıca borsalarda endeksler, Birleşik Krallık'ta tüketici ve üretici fiyatlarının beklenenden de iyi açıklanmasıyla yeni güne artıda başladı. 

Buna karşılık, Japonya'da açıklanan ve Çin'den de açıklanacak verilerin ardından Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri karışık yönlerde işlem görüyor. Japonya'nın Mayıs ayı dış ticaret açığı 1.7 milyar dolar olarak açıklandı. Çin'de de, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verileri açıklanacak.

Avrupa piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un bugün ilerleyen saatlerde, Covid-19 pandemisi etkisindeki ekonomide gelişmelere ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.Açılışta, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.16, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.14 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.24 yükseldi.Euro/dolar paritesi 1.21302 düzeyinde yatay işlem görürken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.24 değer kazanarak 1.41164 dolara yükseldi.Tokyo'da Nikkei Endeksi yüzde 0.48 veya 141 puan düşerken, dolar/yen paritesi de 110.0675 düzeyinde yatay işlem gördü.Çin anakarasında, Şanghay Bileşik yüzde 0.81 ve Shenzhen Bileşik yüzde 1.89 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.37 veya 104 puan geriledi.Birleşik Krallık ile ikili bir ticaret anlaşmasına varıldığı açıklanan Avustralya da, S&P/ASX 200 Endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 0.55 yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,52'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten satılıyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Yamantürk Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa artıda açıldı, Asya karışık - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:29:48. #1.16#

title