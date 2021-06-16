Avrupa artıda açıldı, Asya karışık

Avrupa'daki başlıca borsalarda endeksler, Birleşik Krallık'ta tüketici ve üretici fiyatlarının beklenenden de iyi açıklanmasıyla yeni güne artıda başladı.

Avrupa'daki başlıca borsalarda endeksler, Birleşik Krallık'ta tüketici ve üretici fiyatlarının beklenenden de iyi açıklanmasıyla yeni güne artıda başladı.

Buna karşılık, Japonya'da açıklanan ve Çin'den de açıklanacak verilerin ardından Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri karışık yönlerde işlem görüyor. Japonya'nın Mayıs ayı dış ticaret açığı 1.7 milyar dolar olarak açıklandı. Çin'de de, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verileri açıklanacak.

Avrupa piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un bugün ilerleyen saatlerde, Covid-19 pandemisi etkisindeki ekonomide gelişmelere ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.Açılışta, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.16, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.14 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.24 yükseldi.Euro/dolar paritesi 1.21302 düzeyinde yatay işlem görürken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.24 değer kazanarak 1.41164 dolara yükseldi.Tokyo'da Nikkei Endeksi yüzde 0.48 veya 141 puan düşerken, dolar/yen paritesi de 110.0675 düzeyinde yatay işlem gördü.Çin anakarasında, Şanghay Bileşik yüzde 0.81 ve Shenzhen Bileşik yüzde 1.89 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.37 veya 104 puan geriledi.Birleşik Krallık ile ikili bir ticaret anlaşmasına varıldığı açıklanan Avustralya da, S&P/ASX 200 Endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 0.55 yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı