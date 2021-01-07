Avrupa artıda açıldı, Asya karışık

Avrupa'daki önde gelen borsalarda endeksler, ABD'de Demokratlar'ın Senato'da çoğunluğu elde ettikleri seçimlerin ardından Perşembe gününe yükselişlerle başladı.

Asya-Pasifik bölgesindeki piyasalar da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan şirketlerini ve bireylerini, yönetimin Çin ordusuna yardım ettiğini iddia ettiği şirketlere yatırım yapmalarını yasaklayan bir kararı imzalamasının ardından, Perşembe günü karışık düzeylerde hareket ettiler.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "ABD'nin Hong Kong'daki tutuklamalara karışanlara yaptırım uygulama planlarına şiddetle karşı çıktığını ve şiddetle kınadığını" açıkladı ve ABD'yi ülkenin içişlerine karışmayı derhal durdurmaya çağırdı.Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.64, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.28, Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.22 yükseldi. Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 gerileyerek 1,23151'e düşerken, sterlin de yüzde 0.19 düşüşle 1.35836 dolara geriledi.Japon Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.60 artarken, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi yüzde 0.48, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.09, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0.47 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.59 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 2.18 yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı