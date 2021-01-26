Avrupa artıda açıldı, Asya düştü
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Avrupa artıda açıldı, Asya düştü

26.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:21
Avrupa artıda açıldı, Asya düştü

Başta Almanya olmak üzere seyahat kısıtlamalarının başlayabileceği ve yeni kısıtlamaların uygulanabileceğine odaklanan Avrupa'nın başlıca borsalarındaki endeksler yeni güne hafif artışlarla başladı.

Başta Almanya olmak üzere seyahat kısıtlamalarının başlayabileceği ve yeni kısıtlamaların uygulanabileceğine odaklanan Avrupa'nın başlıca borsalarındaki endeksler yeni güne hafif artışlarla başladı.

Buna karşılık, Japonya Merkez Bankası'nın ekonomik görünümdeki belirsizliklerin daha da arttığı uyarısı yapmasının etkisindeki Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler ise günü ekside kapattı.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yeni güne yüzde 0.27 artıda başladı. İşlemlerin başında, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.04 ve CAC 40 yüzde 0.03 artıdaydı.Euro, dolar karşısında yüzde 0.20 düşüşle 1.21182 dolara ve sterlin de yüzde 0.37 düşüşle 1.36170 dolara geriledi.Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.96 düşüşle bitirirken, dolar yen karşısında yüzde 0.04 düşüşle 103.7160 yene geriledi.

Çin anakarasında, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 1.58 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 2.41 düştü. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2.48, Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 1.94 ekside kapandı. Sidney Borsası Avustralya Günü nedeniyle kapalıydı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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