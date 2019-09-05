Avrupa Arkeologlar Birliği'nden Osman Kavala'ya ödül

Avrupa Arkeologlar Birliği'nden Osman Kavala'ya ödül

Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü bu yıl, Türkiye'de risk altında olan kültürel mirası korumak amacı ile çalışmalar yürüttüğü gerekçesi ile giris¸imci ve is¸adamı Osman Kavala'nın oldu.

05.09.2019 18:08
Avrupa Arkeologlar Birliği'nden Osman Kavala'ya ödül

Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü bu yıl, Türkiye'de risk altında olan kültürel mirası korumak amacı ile çalışmalar yürüttüğü gerekçesi ile giris¸imci ve is¸adamı Osman Kavala'nın oldu.


Ödül İsviçre'nin Bern kentinde yapılan törende 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) tarafından bireysel kategoride Osman Kavala'ya verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et