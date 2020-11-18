Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

18.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:44
Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

Sivas Numune Hastanesi Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi görevlisi eczacı Gamze Doymuş, "her derde deva" inancıyla doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce ve aşırı kullanılan antibiyotiklerin, hastalık ve ölüm oranlarını artırdığına dikkati çekti.

Sivas Numune Hastanesi Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi görevlisi eczacı Gamze Doymuş, "her derde deva" inancıyla doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce ve aşırı kullanılan antibiyotiklerin, hastalık ve ölüm oranlarını artırdığına dikkati çekti.

Doymuş, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, antibiyotiklerin, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığını ve hayati önem taşıyan ilaçlar olduğunu vurguladı.

Mikroorganizmaların, "her derde deva" inancıyla bilinçsizce ve aşırı kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiğini belirten Doymuş, "Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalık ve ölüm oranlarının artmasına ve hastanedeki yatış sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Böylelikle antibiyotik direnci, tüm dünyayı ve sadece bugünü değil tüm geleceği ilgilendiren çok önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Doymuş, antibiyotiğin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin "akılcı kullanım" olduğunu aktararak, "Hekim önerisi sonrası reçete ile alınan antibiyotiğin, doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarında, hekimin belirttiği süre boyunca eczacı danışmanlığında kullanımı önerilmektedir. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için ise toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Uzmanından, 'Antibiyotik direncini önlemek için ilaçları hekim kontrolünde kullanın' uyarısı
Uzmanından, "Antibiyotik direncini önlemek için ilaçları hekim kontrolünde kullanın" uyarısı
Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok!
Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok!
Korona günlerinde şok diyet ve sıvı detoks uygulamak ne kadar doğru? Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı
Korona günlerinde şok diyet ve sıvı detoks uygulamak ne kadar doğru? Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü - HaberKoronavirüs: Galler'de yapılan araştırmaya göre ağız çalkalama suyu laboratuvar ortamında tükürükteki virüsü 30 saniyede öldürebilir - HaberYerli solunum cihazları hem hastalara hem de ekonomiye nefes verecek - HaberSon Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "İyileşmemin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen halen oksijen takviyesi alıyorum" - HaberKOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim" - HaberSon Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim - HaberlerCerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü - HaberHafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar - HaberlerUzman isim, korona salgını ile yaygınlaşan karton bardaktaki tehlikeye dikkat çekti: Mikroplastikler beyne kadar ilerliyor - HaberSon dakika sağlık: Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 704'e yükseldi - HaberSon dakika haber: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Gençlerde yaşlı akrabalarına bulaştırmanın pişmanlığını görüyoruz" - HaberSon dakika haberi: Doç. Dr. Hasan Kahveci: "Türkiye'de her 100 çocuktan 12'si prematüre olarak doğuyor" - HaberSon dakika haberi | VAKA VE TEMASLI TAKİBİ İÇİN ELEKTRONİK BİLEKLİK ALTYAPISI HAZIR - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin İdil Fırat Öykü Karayel Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Lance Stroll Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Kasım Çocuk Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 11:52:27. #1.14#
title