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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğuna uzandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğuna uzandı.

Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
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