Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi
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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi maçında Şahinbey Belediyespor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 5-0 yendi.

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi maçında Şahinbey Belediyespor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 5-0 yendi.

Akkent Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın ikinci gününde oynan ilk maçta Şahinbey Belediyesi'nden Rahmi Özcan ile Mendes 2'şer, İbrahim Halil Esen de bir gol buldu.

Şampiyonanın ilk gününde çıktığı iki maçı da kazanan Gaziantep temsilcisi namağlup yoluna devam ederken, günün ikinci maçını ise saat 17.00'de Gürcistan ekibi AFC Tiflis'le yapacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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