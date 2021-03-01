Avrupa Ampute Futbol Federasyonu çevrim içi toplantı düzenledi
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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu çevrim içi toplantı düzenledi

01.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:41
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu çevrim içi toplantı düzenledi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Genel Kurul Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Genel Kurul Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre toplantıya, TBESF ve Ampute Futbol Dünya Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, EAFF Başkanı Mateusz Widlak, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Münir Gökmen ile 19 üye ülkeden temsilci katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EAFF organizasyonlarının durumu hakkında değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, ülke federasyonları faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin organizasyonluğunu üstlenecek Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün temsilcileri de müsabakaya katılacak ülkelere bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda ayrıca Polonya'da 12-19 Eylül'de yapılacak Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na ilişkin konular da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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