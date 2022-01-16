Yunanistan açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Kavala kentinin 109 kilometre güneydoğusunda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Yunanistan'ın Kavala kentinin 109 kilometre güneydoğusunda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Kavala kentinin 109 kilometre güneydoğusunda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından 3.9 şiddetinde artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Depremin ülkenin kuzey bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. - KAVALA
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