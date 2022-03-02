Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Husilerin idama mahkum ettiği gazeteciler salıverilmeli

AKDENİZ, MERSİN (AA) - İsviçre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Yemen'de İran destekli Husilerin idama mahkum ettiği 4 gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, "başkent Sana'da 2015'ten bu yana Husiler tarafından tutuklu bulunan 4 gazeteci hakkında verilen idam kararının kaldırılması ve basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi" istendi.

Açıklamada, gazetecilerin koalisyon güçleriyle iş birliği yapmak suçlamasıyla Nisan 2020'de idam cezasına çarptırıldığı hatırlatılarak, yargılamaların adalet ilkesinden yoksun bir şekilde yürütüldüğü ve mahkumların psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Her an infaz edilmesi mümkün olan idam cezalarının durdurulması için acilen müdahale edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Husilerin daha önce bazı sivillere yönelik hukuksuz bir şekilde verdiği idam cezalarını tenfiz ettiğine dair deliller ve şahitler bulunmaktadır. Son olarak geçen eylül ayında koalisyon güçleriyle iş birliği yapmakla suçlanan 9 kişi idam edilmişti." denildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Nisan 2020'de Husilerin sözde mahkemesi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla iş birliği yapmakla suçlanan Tevfik el-Mansuri, Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi ve Haris Hamid adlı 4 gazeteci hakkında idam cezası vermişti.

Yemen'de medya ve insan hakları örgütleri, ülkedeki gazetecilerin çatışan taraflardan birçok ihlal ve suça maruz kaldığını söylüyor.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2020 yılında yayınlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.