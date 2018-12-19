Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu'na İlk Kez Türk Başkan Atandı

Fransa Strazburg'da Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu'na, ilk kez Türk asıllı Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcisi Ramin Gurbanov atandı.

DEMOKRASİ İLKELERİNE UYGUN BİR SEÇİM YAPILDI

Seçimlerde Avrupa Konseyi'nin 47 üye devletinin temsilcisi tarafından gizli oyalama ile yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'nin temsilcileri tarafından monitoring edilen bu seçim süreci tamamen şeffaf ve demokrasi ilkelerine uygun ortamda yapıldı.

İLK KEZ BİR TÜRK ATANDI

Avrupa Konseyi'nin resmi sitesindeki bilgilere göre kurulduğu gün itibariyle bu kurumun başkanları, genellikle Batı Avrupa ülkeleri (Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya) temsilcileri olmuştu. Avrupa Konseyi'nin tarihinde ilk kez olarak bir Türk, Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcisi Ramin Gurbanov Avrupa Konseyi'nin adliye ve insan hakları alanında en muteber kurumunun yüksek görevine atandı.

ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTIR

Plenar toplantıda keza Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) başkan yardımcısı ve Bürosu'nun iki üyesi görevine Fransa'dan Laetitia Brunin ve Malta'dan Françesko Depaskuel seçildi. Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) mahkeme sistemi, adliye ve savcılık kurumları, keza avukatlık enstitüsü alanında Avrupa Konseyi'nin ihtisaslaşan kurumu olarak kuruldu ve Avrupa Konseyi'nin muteber kurumlarından olan Avrupa devletlerine adaletin etkinliğinin artırılması, keza bu sistemlerin Avrupa Konseyi'nin norm ve standartları düzeyine getirilmesi alanında yardım eder. İşte bu yüksek göreve Azerbaycan türkü olan hakim Ramin Gurbanov'un seçilmesi tarihi bir olay olarak bu gibi yüksek görevlerde yalnız Batı Avrupa ülkeleri temsilcilerinin seçile bilecekleri konusunda mevcut olan geleneksel yaklaşımları tamamen değiştirmiştir. Burada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başarılı politikası ve ülkede yapılan progresif - hukuk reformları, keza Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcisinin profesyonel hazırlığı, on üç yıllık özverili faaliyeti zamanı Avrupa Konseyi'nin böyle bir kurumunun işine verdiği katkılarda önemli rol oynamıştır.

RAMİN GURBANOV KİMDİR?

Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşma yeteneği olan Ramin Gurbanov kendi ülkesini uluslararası alanda gerektiği gibi temsil etti. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi arasında olan karşılıklı ilişkilere tarihi katkılarda bulunmayı başardı. Ramin Gurbanov, Bakü ve Moskova şehirlerinde hukuk üzere yüksek eğitim işletmelerinden şeref öğrencisi olarak mezun olmuş, bilim adayı ve doktora tez çalışmalarını başarılı şekilde savunmuştur, keza ABD'nin ünlü bilimsel-araştırma merkezlerinde hukukun farklı alanlarına dair bilimsel araştırmalar yaptı. Ramin Gurbanov 'un faaliyeti 1997 tarihinden Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi ile sıkı şekilde ilgilidir ve kendisi Avrupa Konseyi'nin Fransa ve İskoçya'dan olan bilginleri ile birlikte hazırlanmış olan bir kaç bilimsel basımların eş yazarıdır.