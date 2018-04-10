Avrupa Adalet Divanı'ndan "Uber" Kararı

Avrupa Adalet Divanı, Fransa'daki yasal mercilerinin Uber'in yerel yöneticilerine yönelik ceza davası açma yetkisi bulunduğuna karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Uber şirketine karşı Fransa'nın açıtığı davayı karara bağladı.

Uber'in Fransa'da lisansı bulunmayan sürücüler kullanarak gerçekleştirdiği UberPOP hizmeti hakkındaki davayla ilgili emsal teşkil eden kararda, "Üye devletler, AB Komisyonu'na bildirimde bulunmaksızın, bir ceza hukuku konusu olan UberPOP hizmetinin yasa dışı ulaşım faaliyetlerini yasaklayabilir veya cezalandırabilir." ifadesi kullanıldı.

- Dava geçmişi

AB hukuku kapsamında, dijital ekonomide hizmet sunan şirketler hakkındaki düzenlemelerin hayata geçirilmeden önce AB Komisyonu'na bildirilmesi gerekiyor.

Fransız hükümeti 2014 yılında AB Komisyonu'na bildirimde bulunmaksızın Uber gibi bazı taşımacılık hizmetlerini yasaklayan bir yasal düzenleme hayata geçirmişti.

Bu düzenleme kapsamında Uber'in Fransa'daki yerel yöneticileri tutuklanmış ve para cezasına çarptırılmıştı.

Avrupa Adalet Divanı, geçtiğimiz aralık ayında da Uber'in dijital uygulama değil, ulaşım şirketi olduğu kararı almıştı.

Kararla, Uber'in, AB üyesi ülkelerdeki yetkili yerel makamlardan taksi şirketleri gibi izinler alması ve bu ülkelerdeki düzenlemelere uyması gerekmişti.

Uber, akıllı telefonlara kurulan uygulama ile sürücüler ve seyahat edecek kişileri buluşturuyor. Elden ele bir nakit transferi olmayan sistem, taksiciler tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor.