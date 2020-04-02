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Avrupa Adalet Divanı, "mülteci kabul etmeyen" Polonya, Macaristan ve Çekya'nın AB yasalarını...

Avrupa Adalet Divanı, Polonya, Macaristan ve Çekya'nın, yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alması gereken mültecileri kabul etmediği için AB yasalarını çiğnediğine karar verdi.

02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:28
Avrupa Adalet Divanı,

Avrupa Adalet Divanı, Polonya, Macaristan ve Çekya'nın, yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alması gereken mültecileri kabul etmediği için AB yasalarını çiğnediğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, açıkladığı kararında, söz konusu üç ülkenin, İtalya ve Yunanistan'a gelen ve yeniden yerleştirme programı kapsamında kabul etmeleri gereken sayıda mülteciyi ülkelerine almamalarını hukuka aykırı buldu.

Polonya, Macaristan ve Çekya'nın savunmasını reddeden Mahkeme, "iç güvenlik" veya "yeniden yerleştirmenin işlevsiz olduğu" gibi gerekçelerle mültecilere kapıların kapatılmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Mahkemenin kararında, Polonya ve Çekya'nın başlangıçta sırasıyla 100 ve 50 göçmeni almayı kabul ettikleri, ancak uygulamada bunu başaramadıkları ifade edildi. Buna göre Çekler, sadece 12 kişiyi kabul ederken Polonya hiçbirini istemedi. Macaristan'ın da mülteci almayı kabul etmediği belirtildi.

AB Konseyi, Avrupa'ya göçmen akının yaşandığı 2015'te, dış sınırlarından giriş yapan mültecilerin 120 binini üye ülkelere dağıtılmasına ve her ülkeye bir kota koyulmasına karar vermiş, ancak bazı üyeler kota uygulamasına karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA

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