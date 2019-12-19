Avrupa Adalet Divanı: Mahkum edilen AP üyesi Katalan lider Junqueras'ın dokunulmazlık hakkı var

19.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:15

Avrupa Adalet Mahkemesi, İspanya'da mahkum olan ayrılık yanlısı Katalan liderin, Avrupa Parlamentosu üyesi olması nedeniyle dokunulmazlık hakkının ihlal edildiğine hükmetti.



İspanya'da düzenlenen ve yönetim tarafından yasa dışı ilan edilen referandumun ardından 2017 yılı Kasım ayında tutuklanan Oriol Junqueras, bu yılın ekim ayında 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, Euronews.com'da Görüntüle