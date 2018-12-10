Avrupa Adalet Divanı: "Brexit Sürecini Feshetmek İçin Geç Değil"

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı iptal edebileceğini açıklayarak, vazgeçmek için henüz geç olmadığını aktardı.

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkış anlaşması olan Brexit'e karşı çıkan siyasetçiler, İngiltere'nin tek taraflı olarak anlaşmayı feshetmesi çağrısında bulunmuş ancak İngiliz hükumeti ve AB liderleri ise anlaşmanın feshedilmesinin olanaksız olduğunu belirtmişti.

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı iptal edebileceğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada İngiltere'nin üyelik şartlarını değiştirmeden kararın verilebileceğinin altı çizilerek, "Bir üye devlet, Avrupa Konseyinden İngiltere'nin yaptığı gibi Avrupa Birliği'nden çekilme niyetini bildirdiğinde, bu üye devlet tek taraflı olarak bu bildirimi iptal edebilir" denildi.

"Henüz geç değil"

Yazılı açıklamada İngiltere'nin hala kararından geri dönebileceğinin üstünde durularak, "Avrupa Birliği ile İngiltere'nin yürürlüğe girmediği ya da bu tür bir anlaşma yapılmadığı takdirde, niyet bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren iki yıllık süre zarfında, bir geri çekilme anlaşmasının yürürlüğe girmesi için bu imkan mevcuttur. AB'den çekilmek ve olası herhangi bir uzatma süresi dolmadı" ifadesi kullanıldı. - BRÜKSEL