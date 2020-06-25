Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı: "Macaristan'ın sığınmacı sistemi, AB hukukunu ihlal ediyor"
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Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı: "Macaristan'ın sığınmacı sistemi, AB hukukunu ihlal ediyor"

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Priit Pikamae, Macaristan'ın sığınmacı sisteminin büyük kısmının AB hukukunu ihlal ettiğini açıkladı.

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı:
25.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:41

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Priit Pikamae, Macaristan'ın sığınmacı sisteminin büyük kısmının AB hukukunu ihlal ettiğini açıkladı.

Başsavcı Pikamae tarafından yapılan açıklamada, "Macaristan'daki transit bölgeler ve Macaristan'ın iltica ve göç düzenlemesinin büyük kısmı AB hukukunu ihlal ediyor." ifadesine yer verildi.

Macaristan-Sırbistan sınırındaki transit bölgelerde iltica başvurusunu çok sınırlı sayıda kişinin yapabildiğini belirten Pikamae, sığınmacıların işlemleri sonuçlanıncaya kadar orada tutulmasının gözaltı olarak nitelendirildiğini ve bunun da AB hukukunu ihlal ettiğini kaydetti.

Pikamae ayrıca, sığınmacıların 4 haftadan daha uzun bir süre gözaltında tutulamayacağına işaret etti.

Avrupa Adalet Divanı,14 Mayıs'ta verdiği kararda, Macaristan'ın sığınmacıları Sırbistan sınırına inşa ettiği kampta en fazla 4 hafta tutabileceğini, daha sonra ise ülkeye alması gerektiğini de belirtmişti.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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