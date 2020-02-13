Avrupa 3'üncüsü olan Güreş Milli Takımı yurda döndü

13.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:36

İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3'üncü olarak tamamlayan Grekoromen Güreş Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyondan dönen milli kafile, tarifeli uçakla saat 16.00'da havalimanına indi. Kafile, sporcuların yakınları ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

97 kiloda bronz madalya kazanan Cenk İldem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıla güzel bir başlangıç yaptıklarını ve Avrupa şampiyonalarındaki yedinci madalyayı aldığını söyledi.İldem, şampiyonanın olimpiyatlar öncesi çok önemli olduğunu kaydederek, "Hedefimiz olimpiyat olduğu için burası ara turnuvaydı. Burada bronz madalya alarak, dünya klasmanındaki puanımı üçüncü sıraya yükselttim. Seri başı olma açısından bu çok önemliydi" dedi.Tokyo'daki olimpiyatı düşündükleri için şampiyonada performans eksikliği yaşadıklarını kaydeden İldem, önlerindeki 5 ayı hazırlık açısından çok iyi geçirmek istediğini belirtti.İldem, kendisini karşılamaya gelen oğlu Yiğit İsmail'in kazandığı madalyayı armağan ettiğini söyledi.Oğlunun 2014'te doğduğunda çok uğurlu geldiğini dile getiren İldem, "O zaman dünya ve Avrupa şampiyonlarında bir gümüş bir de bronz madalya almıştım. Bu sefer, 45 günlük bir kızım oldu. Bu madalyamı da ona armağan ettim. İnşallah 2020 onun ve bizim için hayırlı olur. Her sporcunun hayalini süsleyen olimpiyat altın madalyası var. Ben de kariyerimin sonuna yaklaştım. Olimpiyatlarda altın madalya alıp artık yavaş yavaş bırakmak istiyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.Şampiyona sonunda 60 kiloda gümüş madalya kazanan Kerem Kamal ise turnuvada yaptığı ufak bir hata sonucunda ikinci olduğunu belirtti. Kamal, "İnşallah her sene üzerine biraz daha katarak, biraz daha iyi çalışarak, en iyi sonucu almaya çalışıyorum. Benim için 2020'nin ilk maçlarıydı. Zaten kendime inancım tamdı. Bu maçla birlikte kendime olan özgüvenim tamamen arttı. Elimden gelenin en iyisi yaparak, olimpiyat kotası alıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Güreş Milli Takımı'nın gelişiÇiçeklerle karşılanmasıToplu fotoğrafKerem Kemal ile röportajCenk İldem'in açıklamaları

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Kaynak: DHA